Sono alcuni giorni che si parla del debutto della nuova collaborazione tra il fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Fortnite, e la casa di Batman, DC. Finalmente Epic Games ha reso disponibile il pacchetto del tanto amato personaggio dei fumetti. Scopriamolo insieme.

Qualche giorno fa, i dataminer erano riusciti ad estrapolare le prime informazioni riguardanti il nuovo pacchetto di Fortnite. Ora tutto è diventato ufficiale. Debutta nello store online il primo pacchetto a pagamento dedicato ad un evento. Andiamo a scoprirne il contenuto.

Fortnite: cosa contiene il pacchetto Batman Crociato Incappucciato?

Proprio ieri Epic Games ha deciso di far luce sul tanto atteso pacchetto di Batman su Fortnite. Il bundle si chiama Batman Crociato Incappucciato e, a differenza di quanto avevamo detto qualche giorno fa, questo contiene ben due Skin. In totale sono presenti 6 cosmetici all’interno del pacchetto. Due Skin di Batman, una in versione fumetto e una in versione film, due dorsi decorativi a tema, un deltaplano e un piccone. Tutti i cosmetici hanno una rarità mai vista prima “DC”. Parliamo di una mossa analoga a quella vista qualche mese fa per la collaborazione con Marvel.

Il nuovo pacchetto resterà all’interno dello store di Fortnite per un periodo di tempo limitato. Il costo a cui Epic Games lo propone è di 19,99 euro. Ricordiamo che è disponibile anche la Skin Catwoman e una serie di cosmetici affiliati all’interno del negozio oggetti del gioco. I prezzi variano da 200 a 1500 V-bucks. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.