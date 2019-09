La Stagione X di Fortnite è stata definita come una delle più rivoluzionarie mai presentate da Epic Games. A breve, però, la fortunata Stagione giungerà al termine per lasciare spazio alla tanto attesa Stagione 11. Quale sarà il suo tema? Iniziano a trapelare i primi indizi a riguardo.

Ebbene sì, nonostante manchino ancora alcuni giorni all’inizio della nuova Stagione 11 di Fortnite, gli utenti iniziano già ad avanzare ipotesi su cosa potrebbe cadere all’interno del noto battle royale di Epic Games. Degli eventi all’interno della mappa di gioco hanno dato spunto per una teoria molto interessante su futuro del gioco. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite: l’evento del razzo della Stagione 4 si ripeterà nella Stagione X?

Sono un po’ di giorni che nei pressi di Magazzino Ammuffito c’è del movimento. Pare, infatti, che si stia verificando una situazione analoga a quella verificatasi nella Stagione 9. Il famoso razzo che abbiamo visto anche nella Stagione 4 del battle royale sta prendendo nuovamente forma all’interno della mappa. Stando a quanto emerso, questo sembra essere in costruzione. La modalità risulta essere la stessa del robot della scorsa stagione, parliamo di vari stage di costruzione. Ci aspettiamo, di conseguenza, che al completamento del progetto si sussegua un evento importante.

E’ molto probabile, infatti, che Epic Games decida di riproporre l’evento del razzo nella nuova Stagione. Questa volta, però, questo sarà visto in maniera decisamente differente. Non possiamo sapere, però, in che modo si evolverà la faccenda. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.