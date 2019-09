La comunità scientifica ha catalogato la curcuma come causa persa. La curcumina rientra in quella che la rivista scientifica Nature definisce la “categoria degli inganni chimici” in quanto è “ampiamente propagandata come medicinale, ma … fornisce falsi segnali nei test di screening della spezia”, che possono spiegare la raffica di interesse senza molti risultati in termini statistici.

È anche piuttosto difficile da assorbire per il corpo umano, anche se la combinazione con grassi e piperina (presenti nel pepe nero) può aiutare. Sebbene la medicina occidentale convenzionale, non abbia ancora fornito prove certe a sostegno delle grandi affermazioni fatte per questa piccola radice luminosa, il suo sapore e colore sono probabilmente una ragione sufficiente per tenerlo nella vostra cucina.