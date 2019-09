La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello entry level di iPad durante l’evento dello scorso 12 settembre. In molti potrebbero pensare che per un po’ di tempo non ci saranno aggiornamenti per la gamma di tablet di Cupertino. In realtà, un nuovo iPad arriverà molto presto e sarà a dir poco rivoluzionario.

Ebbene sì, pare che Apple sia pronta per la presentazione di non uno ma ben due nuovi modelli di iPad. Ovviamente, parliamo dei più performanti iPad Pro da 11 e 12.9 pollici. E’ passato circa un anno dal lancio degli ultimi modelli, è arrivato il momento di un cambio d’aria. I nuovi device potrebbero avere la tripla fotocamera come iPhone 11 Pro.

Apple: mostrato il primo mockup di iPad Pro 2019

Mentre tutti pensano ai nuovi iPhone 11 usciti in questi giorni, gli analisti pensano già ai nuovi modelli di iPad Pro in uscita il prossimo mese. Non ci sono molti dubbi a riguardo, questi sono convinti che Apple svelerà i due nuovi device durante un evento dedicato nel mese di ottobre. I device dovrebbero mantenere lo stesso design dei modelli dello scorso anno. A cambiare saranno le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Oltre ad avere un chip decisamente più potente di quello della precedente generazione, una novità interessante sarà l’introduzione di un modulo fotografico molto simile a quello di iPhone 11. Ebbene sì, gli analisti sono convinti che i nuovi tablet professionali della mela morsicata monteranno la tanto chiacchierata tripla fotocamera. Ciò renderà i device Pro anche dal punto di vista della fotocamera. Ovviamente non si hanno conferme ufficiali a riguardo. Per informazioni certe bisognerà aspettare ancora un po’.