Dieta chetogenica, i dibattiti sono presenti anche sui social

A tutti noi piacciono gli addominali di Lebron James, ma la realtà è spesso molto più flaccida. E mentre alcune persone amano dirsi che questo è tutto perché hanno una squadra di personal trainer e nutrizionisti a loro disposizione, la verità è che tutte le informazioni di cui hai bisogno su come raggiungere la massima forma fisica sono disponibili online. Devi solo sapere come trovarle. Così come confronti e informazioni sulla tanto popolare dieta chetogenica.

La dieta chetogenica anche su Instragram

Max Lugavere, un acclamato giornalista di salute e scienza del New York Times seguito da 333k persone su Instagram, usa tutto ciò che ha imparato nello spazio nutrizionale per allenare le persone a mangiare meglio e sradica miti popolari come “non puoi mangiare troppo grasso sano”. Caso in questione: un post recente in cui corregge un problema comune con il caffè al burro che beve con diete a basso contenuto di carboidrati, ammettendo che i sostenitori della chetogenica hanno ragione non a evitare il grasso, ma a sbagliare a ribaltare le scale (letteralmente) nella direzione opposta.

“Non temere il grasso, ma forse non lo bevo nemmeno”, inizia il post, spiegando come, “Molte persone oggi aggiungono grasso alla loro dieta attraverso caffè burroso, frullati di olio di cocco o dessert” fat bomb “dimenticando che il grasso non ottiene un passaggio senza calorie, anche quando si segue una dieta chetogenica!”

“Se hai del grasso che ti piace perdere, rilassati con il grasso aggiunto”, aggiunge. “Invece, assicurati di assumere abbastanza proteine ​​e verdure sane! Perché quando consumi grasso, il tuo corpo vorrà bruciare ciò che hai appena mangiato! (Ultimo dentro, primo fuori!) ”

Quindi passa attraverso alcuni degli alimenti che contengono grassi sani (olio extra vergine di oliva, uova di bistecca e avocado per la vittoria!), Prima di lasciare ai suoi amici a basso contenuto di carboidrati un ultimo alimento per riflettere.

“Per i miei amici keto, ricorda: puoi essere in chetosi PROFONDA senza consumare grasso di sorta. Il grasso può creare chetoni (diversi dagli MCT). L’insulina bassa fa, che è il risultato del digiuno o della riduzione dei carboidrati. Aggiungi grasso per sazietà e soddisfa il fabbisogno calorico, ma non perché ti è stato detto da un influenzatore di Instagram che devi aggiungere ADD al grasso.”