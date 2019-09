Alzheimer: usata l’elettrostimolazione per evocare vividi ricordi

Recentemente, un gruppo di scienziati ha sperimentato l'elettrostimolazione celebrale per far rividere ricordi a chi soffre di Alzheimer

La malattia di Alzheimer è una delle diagnosi più temute e la paura è particolarmente acuta tra gli anziani. Questo complesso disturbo cerebrale, che di solito colpisce le persone anziane, può causare molte disabilità cognitive, in particolare la compromissione della memoria. Circa 5,7 milioni di americani vivono con il morbo di Alzheimer. Inoltre, milioni di persone care e caregiver sono colpite, con alcune stime che indicano che ci sono ben 16 milioni di caregiver non pagati.

Poiché la generazione del baby boom ha iniziato a compiere 65 anni, il numero di persone con diagnosi di questa malattia dovrebbe continuare a crescere. I farmaci disponibili aiutano notevolmente nella gestione dei problemi di memoria e dei cambiamenti comportamentali associati. È evidente la necessità di opzioni terapeutiche più efficaci.

Provata l’elettrostimolazione per l’Alzheimer

In risposta a questa richiesta, un gruppo di ricercatori ha testato l’uso della stimolazione cerebrale profonda per migliorare la memoria e la cognizione negli individui con malattia di Alzheimer (studio ADvance). Mentre il beneficio a lungo termine sulla memoria non è stato robusto come previsto, quasi la metà dei pazienti ha riferito di ricordare esperienze passate. Questa è un’osservazione notevole come avveniva in individui con problemi di memoria. Inoltre, può migliorare la comprensione dei ricercatori sul modo in cui la memoria viene formata e recuperata.

La stimolazione cerebrale profonda è un trattamento approvato dalla FDA per molti disturbi neurologici come il morbo di Parkinson. Consiste nell’impiantare, attraverso il cranio, elettrodi stimolanti, con fili elettrici, in strutture profonde all’interno del cervello. Questi elettrodi sono quindi collegati a dispositivi simili a pacemaker nel torace del paziente. I dispositivi del pacemaker producono un segnale elettrico che modifica l’attività cerebrale e migliora i sintomi mirati, come il tremore nella malattia di Parkinson.

Nella malattia di Alzheimer, i circuiti di memoria nel cervello, che includono una struttura notevole chiamata il fornice, sono interessati. Il fornice è importante nel ricordare eventi e concetti personali. Nello studio ADvance, i ricercatori hanno valutato se la stimolazione cerebrale profonda a livello del fornice migliorasse la memoria di 42 soggetti con malattia di Alzheimer. Hanno trovato un possibile miglioramento della memoria solo in quelli con più di 65 anni; i ricercatori non hanno riscontrato alcun vantaggio nel valutare tutti i partecipanti. Imparando da questa esperienza, i ricercatori stanno iniziando un altro processo chiamato ADvance II.