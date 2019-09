Capelli: ecco il berretto da baseball che ne favorisce la crescita

Un cappello che schizza il cuoio capelluto con una patch integrata che produce elettricità da solo può aiutare la crescita dei capelli, secondo gli scienziati. Una prova del dispositivo sul padre calvo di uno dei ricercatori ha dimostrato che può funzionare, aiutandolo a ricrescere i capelli entro un mese. Altri esperimenti sui ratti hanno trovato il lavoratore efficace, se non migliore, dei farmaci usati per trattare la perdita di capelli. Non sono stati osservati effetti collaterali. La patch larga 1 mm invia impulsi elettrici al cuoio capelluto quando innescato dal movimento, promuovendo sostanze chimiche naturali per la crescita dei capelli nella pelle.

Il berretto che aiuta la crescita dei capelli

I ricercatori dell’Università del Wisconsin hanno affermato che gli impulsi elettrici sono solo delicati e non dovrebbero essere scomodi da sopportare. Il team sta ora progettando un cappellino da baseball che contiene una patch che racchiude l’intero cuoio capelluto allo scopo di provarlo su più uomini.

L’ingegnere Dr Xudong Wang e i suoi colleghi hanno creato la patch, ma il trattamento con impulsi elettrici è stato studiato, e utilizzato,per anni. Secondo il nuovo scienziato, il Dr. Wang ha testato la patch su suo padre, che è calvo da diversi anni.

“Lo ha aiutato a crescere molti nuovi capelli dopo un mese”, ha detto. “Piccoli movimenti della testa durante la normale attività quotidiana dovrebbero essere sufficienti per alimentare il dispositivo.”

Il cerotto, realizzato in un pezzo flessibile di plastica, vibra di energia elettrica quando rileva il movimento del corpo. I materiali all’interno del cerotto in plastica producono una carica elettrica quando entrano in contatto e si sfregano, noti come “effetto triboelettrico”. Il cerotto era attaccato alla parte posteriore dei topi che erano stati rasati in laboratorio, in uno studio pubblicato sulla rivista ASC Nano. I capelli sono cresciuti più rapidamente che in altre zone di pelle a cui gli scienziati avevano applicato un trattamento calvizie standard, una lozione minoxidil o un placebo.