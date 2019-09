La difesa planetaria, è finalmente stata presa in esame dalla NASA e l’ESA, per capire se possiamo difenderci con successo dal flagello delle rocce spaziali. Gli scienziati non sono ancora sicuri del risultato. L’obiettivo, che hanno scelto per la prova, è l’asteroide Didymos B, di circa 160 metri di diametro, la metà di un sistema binario di asteroidi. Didymos B orbita attorno al più grande asteroide Didymos A ogni 11,92 ore.

Il sistema Didymos è classificato come Near-Earth Object (NEO), il che significa che non è troppo vicino, ma che potrebbe colpirci, rendendolo perfetto per testare la nostra difesa planetaria dai meteoriti. Il progetto congiunto di valutazione dell’impatto e della deflessione degli asteroidi (AIDA), lanciato dall’ESA e dalla NASA nel 2015, sarà il veicolo spaziale DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA. “Oggi siamo i primi umani nella storia ad avere la tecnologia per deviare un asteroide dall’impatto sulla Terra”, ha detto l’astronomo Ian Carnelli dell’ESA alla Technology Review. “La domanda chiave a cui resta da rispondere è: le tecnologie e i modelli che abbiamo sono abbastanza validi per funzionare davvero? E’ necessario disporre di una difesa planetaria. Bene, AIDA è la difesa per il pianeta Terra”.

Dart ci regalerà posti in prima fila sulla nostra sorte