DNA: in realtà è tenuto insieme dalle forze idrofobiche

I ricercatori della Chalmers University of Technology, Svezia, confutano la teoria prevalente su come il DNA si lega da solo. Non è, come si ritiene generalmente, legami idrogeno che legano insieme i due lati della struttura del DNA. Invece, l’acqua è la chiave. La scoperta apre le porte a nuove conoscenze nella ricerca in medicina e scienze della vita. I risultati dei ricercatori sono presentati sulla rivista PNAS.

Esso è composto da due filamenti, costituiti da molecole di zucchero e gruppi fosfato. Tra queste due spiagge vi sono basi azotate, i composti che compongono i geni degli organismi, con legami idrogeno tra di loro. Fino ad ora, si pensava comunemente che quei legami a idrogeno fossero ciò che teneva insieme le due spiagge.

La scoperta sui legami del DNA

Ma ora, i ricercatori della Chalmers University of Technology mostrano che il segreto della struttura elicoidale del DNA potrebbe essere che le molecole hanno un interno idrofobo, in un ambiente costituito principalmente da acqua. L’ambiente è quindi idrofilo, mentre le basi azotate delle molecole di DNA sono idrofobe, allontanando l’acqua circostante. Quando le unità idrofobiche si trovano in un ambiente idrofilo, si raggruppano per ridurre al minimo la loro esposizione all’acqua.

Il ruolo dei legami idrogeno, precedentemente considerato cruciale per tenere insieme le eliche, sembra avere più a che fare con l’ordinamento delle coppie di basi in modo che si colleghino insieme nella sequenza corretta.La scoperta è cruciale per comprendere la relazione del DNA con il suo ambiente.

“Le cellule vogliono proteggere il loro DNA e non esporlo ad ambienti idrofobici, che a volte possono contenere molecole dannose”, afferma Bobo Feng, uno dei ricercatori dietro lo studio. “Ma allo stesso tempo, il DNA delle cellule deve aprirsi per poter essere utilizzato.”

“Riteniamo che la cellula mantenga il suo DNA in una soluzione acquosa per la maggior parte del tempo, ma non appena una cellula vuole fare qualcosa con esso, come leggerlo, copiarlo o ripararlo, lo espone in un ambiente idrofobo.”