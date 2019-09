Marte: a NASA trova strani impulsi magnetici sul pianeta

Notare uno strano impulso magnetico? Devi essere su Marte verso mezzanotte. Almeno questo è ciò che trova il lander InSight della NASA mentre indaga il pianeta alla ricerca di indizi sulla sua storia, riporta il National Geographic.

Il geofisico robotico, che sta registrando tremori, misurando la temperatura del suolo, ecc., Afferma anche che nella crosta del pianeta c’è molto più magnetismo del previsto. “Stiamo ottenendo una panoramica della storia magnetica di Marte in un modo che non avevamo mai avuto prima”, dice un geologo planetario. Innanzitutto, un primer: la Terra e Marte hanno ciascuno un campo magnetico. Quello della Terra è causato da un nucleo esterno liquido e ricco di ferro che si sta spostando da molto tempo. Purtroppo, il campo di Marte è crollato circa quattro miliardi di anni fa ed è diventato una versione molto più debole di se stesso.

Impulsi magnetici su Marte

Ciò significava che non poteva più proteggere Marte dalle radiazioni del sole, o dal vento solare, che consumava gran parte dell’atmosfera del pianeta. Ora InSight afferma che il magnetismo di Marte è circa 20 volte più forte del previsto, suggerendo che il suo campo magnetico è durato più a lungo di quanto gli scienziati avessero pensato. Per quanto riguarda gli impulsi, si verificano stranamente a mezzanotte ora locale. Forse perché il vento solare, quando colpisce la sottile atmosfera del pianeta, crea una debole bolla magnetica che viene compressa in una sorta di forma della coda, e InSight è allineato con quella coda a mezzanotte. InSight ha anche trovato uno strato elettricamente conduttivo molto al di sotto della superficie di Marte che potrebbe essere un serbatoio d’acqua a livello planetario di circa 2,5 miglia di spessore, per Big Think. E questo potrebbe significare la vita, attuale o ormai lontana