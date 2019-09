Il livello di biodiversità delle isole Fiji è davvero tra i più interessanti e variegati al mondo, ma i cambiamenti climatici, alcune specie di piante invasive e l’intensificarsi delle attività umane sul territorio stanno portando all’estinzione alcune specie animali autoctone. Proprio quando alcuni ricercatori australiani hanno scoperto nuove e coloratissime specie di api, alcune di esse mostrano già segni di esposizione ai cambiamenti ambientali.

James Dorey, candidato al dottorato di ricerca della Flinders University, che con la sua macchina fotografica ha scattato spettacolari foto di alcune tra le più rare specie di api delle Fiji, afferma che proprio la scoperta di nove nuove specie offre ai ricercatori l’opportunità di mettere in evidenza i rischi a cui queste sono costantemente esposte. “L’ape Homalictus terminalis è chiamata così per indicare che, come molte api delle Fiji, è a rischio di estinzione, direttamente legata al clima“, afferma Dorey.

Appena scoperte, queste api potrebbero già essere sull’orlo dell’estinzione

Gli studenti universitari dell’Australia meridionale sono andati nelle Isole Figi nel sud-occidentali, nel bel mezzo del Pacifico, soggiornandovi per diversi anni, individuando nuove specie di api. L’imponente Homalictus achrostus, con mandibole insolitamente grandi, è una delle specie di api endemiche più interessanti delle Fiji. Ma, come molte specie di api delle Fiji, H. achrostus sembrerebbe essere presente solo sulla cima di una particolare montagna dell’isola.

“Sei persone hanno intrapreso esplorazioni sul Monte Nadarivatu negli anni ’70 e due nel 2010, ma nonostante le frequenti ricerche, intraprese quasi ogni anno, non ne sono state trovate altre“, afferma Mike Schwarz, professore associato dell’Università di Flinders. “Un probabile fattore deterninante di questa possibile estinzione potrebbe essere proprio il clima“, afferma il professor Schwarz. “Il clima più fresco degli altopiani delle Fiji potrebbe aver lentamente spinto verso l’alto, sulla cima delle montagne, le specie di recente scoperte, che si sono subito adattate a questo tipo di clima“.

Il clima sempre più caldo potrebbe diventare la causa della scoparsa di queste rare specie endemiche delle Fiji

Il dottor Mark Stevens, ricercatore del South Australia Museum, afferma che il genere delle api Homalictus Cockerell non era stato più visto nell’arcipelago delle Fiji da circa 40 anni. “Queste escursioni ci hanno permesso di ridescrivere quattro specie conosciute e descriverne altre nove finora sconosciute, portando il numero di Homalictus endemici nelle Fiji a 13 specie“, afferma il dottor Stevens. “La maggior parte della diversità delle specie vive a 800 metri o più sopra il livello del mare, il che evidenzia la vulnerabilità delle specie qualora costrette a vivere in zone caratterizzate da un clima più caldo“.

Una delle nuove specie, l’Homalictus groomi, è stata così denominata in onore del dottor Scott Groom, laureato in scienze biologiche, che ha iniziato a scoprire questa preziosissima biodiversità nascosta in collaborazione con la Flinders University e il South Australian Museum, nel 2009. Le precedenti spedizioni sul campo hanno anche studiato gli effetti delle erbe nocive e delle attività umane su altri animali e piante endemici delle isole Fiji.