Apple, i nuovi iPhone si vendono di più dei loro predecessori

Sono molto incoraggianti i punti dati attorno ai preordini dei nuovi iPhone e un’implementazione più semplificata potrebbe essere di buon auspicio per Apple Inc., hanno detto gli analisti lunedì. Wedbush e Instinet hanno entrambi visto andamenti positivi della domanda lo scorso fine settimana appena Apple ha aperto i preordini online per i suoi nuovi dispositivi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. La scorsa settimana Apple ha annunciato la gamma di telefoni, preoccupati per il fatto che la società avrebbe dovuto affrontare un ciclo di aggiornamento deludente a causa di una serie relativamente limitata di nuove funzionalità e della mancanza di compatibilità con il 5G.

Ottimo avvio per i nuovi iPhone

L’analista Daniel Ives di Wedbush ha affermato che la sua analisi dei dati di preordine mostra che “i tempi di consegna si estendono [ed] su un certo numero di modelli con molti iPhone ora previsti per la consegna da due a tre settimane dopo la data di rilascio ufficiale del 20 settembre.” Ha detto che ” alcune varianti dell’iPhone 11 Pro 256G ”insieme ad alcuni dispositivi grigio siderale e oro hanno mostrato ottima forza e vendite.

La domanda chiave per Ives è se Apple sarà in grado di guidare gli aggiornamenti in Cina, poiché le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina sono un motivo di preoccupazione. Stima che in Cina dai 60 ai 70 milioni di iPhone sono maturi per gli aggiornamenti e che Apple deve convincere circa la metà di questi utenti ad acquistare nuovi dispositivi.

Jeffrey Kvaal di Instinet ha parlato dei tempi di spedizione più lunghi per i nuovi dispositivi rispetto ai loro predecessori un anno prima. Domenica, i dispositivi Pro e Max di fascia alta hanno mostrato tempi di spedizione di circa 17 giorni, rispetto agli 11 dei telefoni XS / Max di un anno fa. L’iPhone 11 stava mostrando circa 12 giorni per la consegna, mentre l’XR ha mostrato circa nove giorni l’anno scorso.

“Mentre i tempi di spedizione riflettono l’equilibrio tra domanda e offerta, il nostro lavoro nella catena di approvvigionamento indica che l’offerta è piatta anno su anno”, ha scritto Kvaal, che ha un rating neutro e un obiettivo di $ 185 in azioni. “Interpretiamo che nel senso che l’11 sta iniziando in modo sano negli Stati Uniti”