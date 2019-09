La casa della mela morsicata, Apple si sta impegnando molto ultimamente per rendere i suoi dispositivi i più affidabili possibili. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della notizia, divulgata dall’azienda di Cupertino stessa, dell’anticipo del rilascio dei nuovi aggiornamenti software per iPhone e iPad. Nelle scorse ore sono stati resi disponibili entrambi. In questo articolo andiamo a parlare di iOS 13.1 e delle novità che porta in campo.

iOS 13 ha fatto una buonissima impressione alla stragrande maggioranza degli utenti. Tuttavia, ci sono dei dettagli dell’update che sembrano non aver convinto appieno la clientela. Il nuovo aggiornamento rilasciato da Apple ha il compito di risolvere tutti i problemi presenti nella versione precedente e, in più, ha aggiunte qualche altra caratteristica interessante ai dispositivi.

Apple: iOS 13.1 porta iPhone su un altro livello grazie ai bugfix

Ebbene sì, il nuovo iOS 13.1 porta i nuovi melafonini su un altro livello. L’update rilasciato nelle scorse ore va ad introdurre una serie di piccole migliore alle funzioni del sistema operativo. Parliamo, ovviamente, di cambiamenti che non vanno a stravolgere l’esperienza utente. L’aspetto più interessante dell’update risulta essere, però, la lunga serie di bugfix proposti.

Apple sembra aver fatto davvero un buon lavoro con il nuovo aggiornamento software di iOS. iOS 13.1 va a risolvere la stragrande maggioranza dei bug presenti ancora nella versione definitiva di iOS 13. Ricordiamo che per scaricare l’update basta recarsi all’interno della sezione “aggiornamento software” all’interno delle impostazioni del dispositivo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.