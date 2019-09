Realme X2, ufficializzato il nuovo smartphone cinese

L’autunno è, di solito, il periodo preferito delle varie aziende di tecnologia per presentare e lanciare sul mercato nuovi prodotti, sopratutto gli smartphone, come appunto accaduto con l’uscita dei nuovi iPhone dell’azienda di Cupertino. Ma non solo le grandi aziende, come Apple stessa, Xiaomi, Huawei, Samsung ecc. si muovono sul mercato, ma anche aziende meno importanti, che operano principalmente nella fascia media degli smartphone.

E’ il caso dell’azienda cinese Realme, che ha recentemente ufficializzato il nuovo smartphone Realme X2, con una scheda tecnica tutta da scoprire e analizzare.

Ecco il nuovo Realme X2

Lo smartphone (di fascia media) ha un display da 6,3” FHD+, con risoluzione 2340 x 1080 pixel e notch a goccia, che contiene anche la fotocamera frontale. Per quanto riguarda il comparto tecnico, abbiamo il sistema operativo Qualcomm Snapdragon 730G con GPU Adreno 618, supportato da 6 o 8 Gb di RAM e da 64 o 128 Gb di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare.

Senza dubbio uno dei punti di forza di questo smartphone è il comparto fotografico. Posteriormente, c’è un sensore principale da ben 64 megapixel, uno da 8 mp con grandangolare ed altri due sensori entrambi da 2 megapixel. La fotocamera anteriore, invece, è di 32 megapixel.

Per quanto riguarda il lettore d’impronte digitale esso è posto sotto al display, e la batteria ha una capienza di ben 4000 maH, con possibilità di ricarica veloce a 30 W. Realme X2 viene venduto nel mercato cinese nelle due colorazioni Pearl White e Pearl Blu al prezzo di 204 euro per la versione 6/64 GB e al prezzo di 240 euro per quella da 8/128 GB.