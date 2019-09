Windows 10, scoperta falla di sicurezza con Internet Explorer

Windows 10, il software dell’azienda americana Microsoft, non ha avuto un decorso e vita facile, anzi spesso sono stati rilevati problemi e falle di sicurezza, a volte di poca importanza a volte più gravi. Soprattutto nel periodo da Ottobre 2018 a Gennaio 2019 sono stati rilevati tantissimi bug e problemi tecnici, poi prontamente risolti dall’importante team di tecnici dell’azienda.

In questi giorni, degli esperti hanno scoperto che esiste un importante falla di sicurezza per i possessori del software quando si utilizza il vecchio browser Internet Explorer. Scopriamo meglio questo problema.

Il problema con IE di chi ha Windows 10

Scoperta recentemente, la vulnerabilità è stata identificata col codice CVE-2019-1367 (Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability). L’azienda ha subito provveduto a tutelare i propri clienti, infatti ha reso disponibile il download e l’installazione di una patch per la sicurezza già in fase di rilascio. Questa la descrizione fornita da Microsoft che chiama in causa ancora una volta Internet Explorer, un browser ormai molto datato ma ancora utilizzato da molte persone:

“Esiste una vulnerabilità per l’esecuzione di codice da remoto nell’engine di scripting che gestisce gli oggetti nella memoria di Internet Explorer. La vulnerabilità può corrompere la memoria in modo da consentire a un malintenzionato l’esecuzione arbitraria di codice nel contesto dell’utente attivo. Un malintenzionato che sfrutta con successo l’exploit può ottenere gli stessi privilegi dell’utente attivo. Se l’utente attivo è autenticato come amministratore, può prendere il controllo del sistema infetto. Può installare programmi così come vedere, modificare o eliminare i dati, creando inoltre nuovi account con pieni privilegi.”