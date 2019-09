La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello di Mac Pro lo scorso giugno durante il WWDC. Il computer professionale dell’azienda risulta essere tra i più veloci mai visti sul mercato. Parliamo del sogno di tutti i professionisti. Il prodotto arriverà sul mercato entro la fine dell’anno. Nel frattempo, Apple ha confermato che questo sarà prodotto interamente in America.

Ebbene sì, la questione dazi sui prodotti importati dalla Cina sta diventando abbastanza delicata, sopratutto per il colosso di Cupertino che del paese asiatico ne ha fatto la sua fortuna. Sembra che prima che Trump decidesse di imporre i dazi sui prodotti importati dalla Cina, Apple avesse pensato di produrre i nuovi Mac Pro all’interno del paese asiatico. Le circostanze, però, hanno costretto l’azienda a ripiegare nuovamente sugli Stati Uniti per non far aumentare ulteriormente il prezzo del device.

Apple: i nuovi Mac Pro continueranno ad essere “Made in Usa”

La casa della mela morsicata, Apple, ha ufficialmente confermato che anche i nuovi modelli di Mac Pro in arrivo entro fine anno saranno prodotti negli Stati Uniti come il modello precedente. In particolare, l’assemblaggio delle componenti avverrà in una sede in Texas, ad Austin precisamente. Cupertino ha dichiarato che la stragrande maggioranza delle componenti proverrà da fornitori statunitensi.

In questo modo Apple eviterà di far lievitare ulteriormente il costo del prodotto a causa dei dazi di Trump. Lo stesso Cook si è detto entusiasta di poter produrre il suo computer più potente all’interno degli Stati Uniti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.