La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello di iPad durante il tanto atteso evento dello scorso 10 settembre. Il tablet dell’azienda arriva come un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava una sua presentazione in questo mese. Il dispositivo presentato va a sostituire il modello entry level. Il debutto era previsto per il 30 settembre, pare però, che Cupertino abbia deciso di anticipare un po’ le spedizioni.

Ebbene sì, pare che quest’anno Apple sia in anticipo con le spedizioni dei nuovi prodotti. I nuovi iPhone sono arrivati nei negozi in quantità accettabili, stesso discorso per i nuovi orologi Series 5. Con iPad 10.2, l’azienda ha addirittura deciso di anticipare le tempistiche di lancio rispetto a quanto inizialmente comunicato. Le prime spedizioni dei device sono partite nelle scorse ore.

Apple: il nuovo iPad 10.2 sarà amato da molti utenti

Il nuovo tablet della mela morsicata avrà un compito molto arduo, convincere tutti gli utenti con un budget limitato. Il dispositivo parte da un prezzo base di 389 euro e porta in campo novità interessanti rispetto alla generazione precedente. Troviamo, infatti, un display decisamente più grande e il supporto per l’iconica Smart Keyboard. Il device si avvicina nettamente alla gamma Pro sotto molti aspetti. Non ci sono novità, invece, per quanto riguarda il chip interno, questo rimane un A10.

I primi device sarebbero dovuti arrivare nei negozi il 30 settembre, pare però che Apple abbia deciso di anticipare il tutto. Ci è giunta nota del fatto che l’azienda ha dato il via alle spedizioni già nelle scorse ore. I device, quindi, dovrebbero arrivare nelle mani degli acquirenti un po’ prima del previsto. Non vediamo l’ora di mettere anche noi le mani sul nuovo gioiellino di Cupertino. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.