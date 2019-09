La casa della mela morsicata, Apple, ha da poco aggiornato la sua gamma di smartwatch. A grande sorpresa, Cupertino ha deciso di rimuovere dal catalogo l’oramai vecchia Series 4 per lasciare la Series 3 e la nuovissima Series 5. Ciò per molti potrebbe essere una buona notizia. Gli ultimi pezzi del dispositivo, infatti, stanno andando in sconto sui vari siti, Amazon in prima linea.

Ebbene sì, quando si parla di offerte sui prodotti Apple, Amazon risulta essere sempre in prima linea. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di sorprendere tutti con il lancio di una interessantissima offerta sull’oramai “vecchio” Apple Watch Series 4 con cassa in alluminio da 44 mm. Scopriamo i dettagli della promozione.

Apple Watch Series 4: questo è il momento giusto per acquistarlo

Se non vi interessa l’always-on display, la bussola integrata e una memoria più grande, questo risulta essere il momento più adatto per portarsi a casa Apple Watch Series 4. Le funzioni citate sopra, infatti, sono le uniche che lo differenziano dalla nuova Series 5. In compenso, però, la Series 4 ora costa molto meno. Amazon propone la sola variante GPS con cassa in alluminio grigio siderale da 44 mm e sport loop nero al costo di 379 euro. Parliamo di uno sconto di 90 euro rispetto al listino. 100 euro in meno rispetto alla nuova Series 5.

Ricordiamo che, trattandosi di un’offerta, le scorte sono molto limitate e che il prezzo del prodotto potrebbe variare da un momento all’altro. Se siete interessati al prodotto, approfittate della promozione il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.