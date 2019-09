Facebook ha rivelato maggiori dettagli sul controverso progetto di criptovaluta, svelando quali valute verranno utilizzate per sostenerlo. In una lettera al politico tedesco Fabio de Masi, Facebook ha affermato che metà della criptovaluta della Bilancia sarebbe sostenuta da riserve di dollari USA, mentre anche l’euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica e il dollaro di Singapore forniranno supporto. Il supporto della Bilancia con valute tradizionali è progettato per aiutare a risolvere il problema della volatilità dei prezzi, che continua a tormentare le criptovalute come il bitcoin.

La criptovaluta di Facebook

Ma in particolare nel paniere delle valute di supporto è assente lo yuan cinese, la valuta della seconda più grande economia del mondo. Questa potrebbe essere una decisione strategica di Facebook, che potrebbe sperare che tralasciare lo yuan aiuterà a placare i regolatori statunitensi che criticano la politica economica e commerciale cinese.

Facebook afferma che lancerà la Bilancia ad un certo punto nel 2020, tuttavia ha subito critiche da parte dei responsabili delle politiche finanziarie e dei regolatori da quando è stato presentato all’inizio di quest’anno.

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha dichiarato all’inizio di questo mese che lo sviluppo della Bilancia sarebbe stato bloccato in Europa poiché rappresentava una minaccia alla “sovranità monetaria”.

I politici nel Regno Unito hanno espresso preoccupazioni simili all’inizio di quest’anno, sostenendo che la Bilancia rappresenta l’ultimo tentativo di Facebook di “trasformarsi nel proprio paese”. Questo collettivo di società da miliardi di dollari, combinato con la vasta portata di Facebook a miliardi di utenti in tutto il mondo, è il motivo per cui i regolatori lo considerano una tale minaccia per l’ordine stabilito.

Facebook ha costantemente affermato di accogliere con favore i feedback dei regolatori globali e collaborerà con loro per rispondere a qualsiasi dubbio. Un portavoce della Bilancia ha recentemente dichiarato a The Independent: “Accogliamo con favore questo esame e abbiamo deliberatamente progettato una lunga pista di lancio per tenere queste conversazioni, educare le parti interessate e incorporare il loro feedback nel nostro progetto”.