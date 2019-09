Collaborazioni su collaborazioni, Epic Games non riesce a fermarsi nemmeno un attimo. A breve verrà dato il via all’ennesima collaborazione con protagonista il noto battle royale Fortnite. Questa volta la collaborazione riguarda Samsung. Svelata online l’immagine della Skin esclusiva del gioco riservata ai possessori di alcuni particolari dispositivi Samsung.

Ebbene sì, non è la prima volta che sentiamo parlare di Fortnite e Samsung insieme per una collaborazione. L’azienda sudcoreana, infatti, è stata la prima azienda di smartphone a creare una partnership con Epic Games per il lancio di Skin esclusive del gioco. Per il terzo anno consecutivo, la collaborazione tra i due brand viene rinnovata. Scopriamo quale sarà la prossima Skin esclusiva.

Fortnite: scopriamo Glow, la nuova Skin esclusiva di Samsung

A partire dal prossimo 27 settembre non sarà più possibile riscattare la Skin IKONIK frutto della precedente collaborazione tra i due noti brand. La Skin verrà, però, sostituita da un’altra. Al momento Samsung non ha ancora rivelato quelle che saranno le sembianze del costume, tuttavia i dataminer sono riusciti già ad estrapolarla. La Skin si chiamerà Glow e sarà di rarità leggendaria. Questa presenterà anche un’emote built-in. Samsung ha deciso di ampliare la fetta di utenti che potranno ricevere il mitico costume. Di seguito, la lista dei dispositivi che partecipano all’iniziativa:

Galaxy Note 10, Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S6.

Molto probabilmente il costume verrà reso disponibile dopo il 27 settembre. Siamo sicuri che la stragrande maggioranza degli utenti apprezzerà l’iniziativa di Samsung. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.