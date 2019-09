Il satellite acquisirà una vista ad alta risoluzione dell’effetto serra

L’Europa lancerà un satellite per ottenere una visione ad alta risoluzione dell’effetto serra terrestre. La missione del Forum porterà uno spettrometro per rilevare la radiazione infrarossa lontana dalla Terra. È in questa lunga porzione d’onda dello spettro elettromagnetico che il vapore acqueo e l’anidride carbonica assorbono l’energia in modo molto efficiente, riscaldando il pianeta nel processo.

Sorprendentemente, non è una regione che è stata ampiamente mappata prima. Ciò significa che agli scienziati mancano una serie di caratteristiche chiave nei loro modelli climatici, tra cui i meccanismi dettagliati di alcuni feedback sull’atmosfera del pianeta che amplificano o mitigano il riscaldamento. Queste omissioni includeranno il comportamento di alcuni tipi di cloud.

Il satellite per controllare l’effetto serra

“Fino ad ora le missioni satellitari hanno misurato per lo più la lunghezza d’onda dell’infrarosso medio – che è inferiore a 15 micron”, ha spiegato la dott.ssa Helen Brindley dell’Imperial College di Londra e del National Centre for Earth Observation del Regno Unito.

“Ora stiamo cercando di misurare più di 15 micron che non è mai stato fatto prima dallo spazio, con un’altissima precisione e con quella che chiamiamo altissima risoluzione spettrale, il che significa che possiamo davvero vedere le impronte digitali di diversi gas nell’atmosfera, in particolare vapore acqueo, e ho davvero un’idea di come l’energia cambi nel tempo“, ha detto a BBC News.

Forum è un acronimo che sta per comprensione e monitoraggio delle radiazioni in uscita nell’infrarosso lontano. Il concetto del satellite è stato selezionato per lo sviluppo martedì da delegati al consiglio del programma di osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale europea (Esa) durante una riunione a Frascati, in Italia.

Cade nella classe Earth Explorer dell’organizzazione. Queste sono missioni sperimentali che fanno nuove scienze in aree di interesse ambientale urgente. Il forum sarebbe il nono della serie. Si prevede che entrerà in orbita su un razzo Vega intorno al 2025 o al 2026. Il budget è destinato a non superare € 260 milioni (£ 230 milioni). Il progetto ha un forte supporto scientifico nel Regno Unito, guidato da Imperial, ma anche un notevole impegno industriale. Le armi britanniche di Airbus e Thales Alenia Space stanno dirigendo i due consorzi che attualmente forniscono consulenza sul modo migliore per costruire l’astronave da mezza tonnellata.