Le noci, hanno molteplici benefici per la salute e, studi recenti, hanno messo in evidenza i loro effetti positivi anche nelle malattie cardiache. Non solo, ma l’assunzione giornaliera di frutta a guscio, può ridurre il rischio di malattie come il diabete di tipo 2 e il cancro. Molte persone credono che mangiare ogni giorno frutta secca, possa incidere negativamente sul peso, ma da due studi era già emerso che una porzione giornaliera di noci può, invece, tenere a bada il peso.

Ultimamente, nuova ricerca, ha rafforzato questa ipotesi. Xiaoran Liu, ricercatore presso il Dipartimento di Nutrizione della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston e il suo team, hanno portato avanti per anni uno studio sul consumo di noci, e gli effetti che ne scaturivano. Liu e colleghi, hanno analizzato i dati di peso, dieta ed esercizio fisico in tre gruppi differenti di persone. I partecipanti erano sani e esenti da qualsiasi malattia cronica all’inizio dello studio.

Ogni 4 anni, i partecipanti, erano tenuti a riportare notizie sul peso e il consumo di noci su un diario. Il diario, ha sottolineato la frequenza con cui i partecipanti hanno consumato porzioni di noci di 28 grammi. I ricercatori hanno anche valutato gli allenamenti dei partecipanti attraverso questionari ogni 2 anni. Gli scienziati hanno valutato l’esercizio fisico svolto, usando l’equivalente metabolico di un’attività per le ore, che indica quante calorie una persona ha bruciato.

Assunzione di noci e controllo delle malattie metaboliche

I risultati dell’analisi sono stati sorprendenti, poichè ha scoperto che l’aumento del consumo giornaliero di noci di mezza porzione, era collegato a un rischio minore di aumentare di 2 o più kg di peso in un periodo di 4 anni. Inoltre, lo stesso aumento di mezza porzione nell’assunzione di noci era associato a un rischio di obesità inferiore del 15% .