Amazon, i primi dispositivi indossabili sono molto interessanti

Con il suo evento hardware del 2019, Amazon ha aperto una nuova strada, ovvero sta per entrare nel settore dei dispositivi indossabili. In una grande partenza dal solo rilascio di varie navi da casa per servire Amazon Alexa, tre nuovi prodotti mirano a inviare l’assistente vocale in viaggio: Echo Frames, Echo Loop ed Echo Buds. E la parte migliore del trio di dispositivi indossabili di Amazon non sono le incredibili capacità o il design innovativo, ma il modo in cui il set mostra il pragmatismo delle aziende su ciò che è possibile con la tecnologia attuale. E lo fa rimanendo molto nella solita filosofia di Amazon di spingere in nuovi segmenti di mercato con prezzi molto inferiori a quelli disponibili oggi.

Gli occhiali smart di Amazon

Amazon Echo Frames sono occhiali “intelligenti”, ma non nel modo in cui abbiamo visto da così tante altre aziende. L’idea cinica è che Amazon è molto meno innovativo; 1uesti sono occhiali intelligenti che praticamente replicano solo la funzionalità degli auricolari … ma va bene.

Gli Echo Frames non hanno un display o una fotocamera, mostrano tutte le loro capacità intelligenti attraverso l’audio: microfoni finemente sintonizzati che hanno lo scopo di captare la tua voce solo a un volume normale e quattro altoparlanti che trasmettono l’audio direttamente alle tue orecchie ( piuttosto che usare la conduzione ossea). Puoi parlare con Alexa e ascoltare le risposte o l’audio in corso: gli altoparlanti sono sintonizzati per parole parlate come podcast e audiolibri, non musica, ma suonano sorprendentemente bene! E diventano molto rumorosi e sono facilmente regolabili con un interruttore del volume fisico.

Puoi anche ricevere notifiche audio da contatti VIP e app specifiche, che arrivano proprio come la maggior parte delle cuffie “intelligenti”. Ma la differenza qui è che è un po ‘più discreto che indossare qualcosa nell’orecchio. Se vedi il valore di avere questo tipo di informazioni convogliate nelle cuffie, ma non ti piace la distrazione o i problemi generali con le cuffie per tutto il giorno, questa è un’alternativa interessante.

Saltando una fotocamera e un display, Echo Frames può effettivamente essere piccolo e discreto. Scegliendo di saltare qualsiasi tipo di display o fotocamera, attenendosi solo all’audio, Amazon riesce a realizzare occhiali intelligenti che non sono enormi, pesanti, ingombranti o ingombranti. A prima vista, non diresti davvero che sono intelligenti, e quando noti cosa sta succedendo e vedi le braccia spesse non sembrano ancora così male. Sono leggeri (solo 31 grammi) e il peso è distribuito uniformemente da un lato all’altro e da un lato all’altro.

E come sempre in Amazon, il prezzo è incredibile: gli Echo Frames costano solo $170, almeno in questo primo periodo di soli inviti. Ma comunque,il prezzo è accessibile. Sicuramente hanno altre restrizioni in quanto devi superare l’ostacolo di indossare gli occhiali se non ne hai bisogno, ma il prezzo non ti impedirà di acquistarli.