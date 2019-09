L’azienda della mela morsicata, Apple, ha da poco pubblicato due nuovi aggiornamenti software indirizzati ai dispositivi più datati. In particolare, parliamo di un aggiornamento iOS, iOS 12.4.2 e di un aggiornamento watchOS, watchOS 5.3.2. Quali saranno le novità introdotte dalle due release lanciate a sorpresa?

Non è la prima volta che il colosso di Cupertino decide di lanciare update esclusivi per i dispositivi più datati. Apple, infatti, risulta essere la sola azienda tecnologica che continua ad aggiornare i dispositivi a lungo termine. I nuovi aggiornamenti rilasciati nelle scorse ore sono rivolti a quegli iPhone e Apple Watch che non supportano i nuovi watchOS 6 e iOS 13. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Apple: i nuovi aggiornamenti contengono migliorie della sicurezza

Ebbene sì, nessuno si aspettava che Cupertino decidesse di lanciare aggiornamenti di iOS 12 e watchOS 5. Le due release sono arrivate insieme nelle scorse ore. Sembra che queste non portino novità a livello funzionale all’interno dei dispositivi. Pare che l’azienda abbia deciso di lanciare gli update solo ed esclusivamente per aggiornare la sicurezza dei sistemi. Ricordiamo che iOS 12.4.2 è rivolto a tutti i possessori di iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Mentre watchOS 5.3.2 è rivolto ai possessori di Apple Watch Series 1 e Apple Watch Series 2.

Per scaricare gli aggiornamenti non bisognerà fare altro che recarsi all’interno della sezione dedicata nelle impostazioni del dispositivo (per l’aggiornamento di Apple Watch bisogna utilizzare l’apposita app “Watch”). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.