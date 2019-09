Questo è un periodo molto pieno per il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games. Negli ultimi giorni, infatti, l’azienda ha dato il via ad una serie di interessanti iniziative all’interno della modalità battle royale di Fortnite. Nelle scorse ore, a sorpresa, la casa ha anche deciso di introdurre un nuovo bundle esclusivo all’interno del negozio oggetti del gioco. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

E’ molto raro che la casa del fenomeno videoludico proponga dei bundle all’interno del negozio oggetti. Solitamente, infatti, i bundle sono riservati solamente allo store e possono essere acquistati esclusivamente con soldi reali. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo esclusivo pacchetto Zone Wars.

Fortnite: ecco l’esclusivo pacchetto Zone Wars

Zone Wars risulta essere l’ultima iniziative pensata dalla casa del fenomeno videoludico. Parliamo di nuove modalità giocabili all’interno del gioco per un periodo limitato. Le quattro isole sono state interamente create dalla community. Per celebrare l’iniziativa, Epic Games ha pensato bene di lanciare un bundle esclusivo di Fortnite. Questo comprende ben due outfit rari a tema, un dorso decorativo e un pacchetto di challenge per sbloccare uno stile alternativo per ogni Skin. Il prezzo del bundle risulta essere molto conveniente, 1600 V-Bucks. Un vero affare considerando che una sola Skin rara costa 1200 V-bucks.

Il pacchetto rimarrà nel negozio oggetti per qualche giorno per poi scomparire definitivamente. A breve verranno rilasciate anche una serie di sfide gratuite per tutti gli utenti. Queste garantiranno ben due dorsi decorativi, dell’esperienza e uno spray. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.