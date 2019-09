L’iPhone 11, rivelato all’inizio di questo mese, presenta diverse somiglianze (forse qualcuna di troppo) con i precedenti iPhone X e XS. Per alcuni, aver conservato un design così simile nel passaggio alla nuova generazione potrebbe essere considerata un’occasione persa, dato che i modelli degli ultimi tre anni si presentano innegabilmente molto simili tra loro (per non parlare del fatto che la discussa “tacca” è stata mantenuta). L’analista di mercato Ming-Chi Kuo, tuttavia, afferma che il design della gamma di iPhone prevista per il 2020 sarà presto “rinfrescato” con qualcosa di più vicino a quello dei vecchi modelli.

Mentre Apple in genere utilizza l’iPhone come banco di prova per introdurre nuove scelte di design, l’iPad Pro dell’anno scorso potrebbe averlo sostituito nel ruolo di “cavia”. Kuo, le cui previsioni sono in genere molto accurate, descrive il design pensato per il 2020 come una cornice di metallo inserita tra due strati di vetro o addirittura zaffiro. Potrebbe comunque essere abbastanza simile agli iPhone attuali, ma Kuo crede che la superficie della montatura in metallo possa essere cambiata in un design che richiama quello dell’iPhone 4, abbandonando la cornice arrotondata della gamma X.

Il nodo da sciogliere per gli iPhone sarà sempre relativo al prezzo finale, spesso e volentieri oggetto di accese critiche

Unire i design su iPhone e iPad sembrerebbe un passo scontato, ma Apple di solito non cambia molto per i suoi aggiornamenti al “livello S”. Il nuovo design potrebbe indicare che Apple taglierà la testa al toro e “salterà” l’iPhone 11S per puntare subito sul 12, similmente a quanto ha fatto per il passaggio da 7 a 8. Il nuovo look sarà una mano tesa ai nuovi clienti, ma Kuo avverte che i prezzi di produzione probabilmente aumenteranno ancora per via del telaio rielaborato.

Apple ha infatti subito diverse critiche per le sue politiche in materia di prezzi, ma ha apparentemente cercato di frenare i reclami lanciando l’iPhone 11 ad un prezzo base di 700 dollari. Aumentare di nuovo i prezzi non sarà certamente cosa gradita, quindi si spera che Apple riesca ad assorbire la maggior parte del sovrapprezzo. La silhouette della gamma X, peraltro, era stata accolta in maniera estremamente positiva al lancio, ma dopo diversi anni, anche il più innovativo dei design invecchia. La speranza, per gli utenti più esigenti, resta però che Apple si sbarazzi definitivamente di quella antiestetica tacca!.