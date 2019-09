Wasabi, mangiarne troppo in un matrimonio non è una buona idea

Il wasabi del matrimonio di una donna, apparentemente scambiato per avocado, finì per mandarla al pronto soccorso con una strana condizione medica chiamata “sindrome del cuore spezzato”, secondo un nuovo caso di studio.

In un articolo pubblicato questo sto mese sulla rivista BMJ Reports, i medici hanno dettagliato l’incidente insolito, che ha avuto luogo in Israele. Secondo i suoi dottori, la donna di 60 anni era stata ospite a un matrimonio, dove “mangiava una grande quantità di wasabi, supponendo che fosse un avocado”. Quasi immediatamente iniziò a provare dolore al petto, ma scelse di sopportarlo su.

“Dopo aver mangiato il wasabi, ha avvertito un’improvvisa pressione nel petto che si irradiava alle sue braccia, che è durata [alcune] ore”, hanno scritto i medici. “Ha deciso di non lasciare il matrimonio e il dolore ha iniziato a placare”.

Attenti a non scambiare il wasabi per l’avocado

Il giorno successivo, sentendosi ancora deboli e fuori forma, le donne visitarono un pronto soccorso locale. Mentre non soffriva di nulla di immediatamente pericoloso per la vita, come un infarto, i medici alla fine le hanno diagnosticato una cardiomiopatia da takotsubo. La condizione è caratterizzata da un improvviso indebolimento del ventricolo sinistro del cuore, che lo fa gonfiare, risultando in una forma che ricorda una trappola per polpo (in Giappone, questa trappola è chiamata takotsubo, da cui il nome). Questo indebolimento provoca anche dolore toracico che può ricordare un infarto.

Il Takotsubo è di solito innescato da una forte dose di stress, che può includere il tipo di tumulto che potresti sentire dall’essere spaventato o dalla perdita di una persona cara, e quest’ultimo è da dove viene il soprannome di sindrome del cuore spezzato. Ma in questo caso, è stato probabilmente il wasabi a provocare i sintomi della donna. Perché dare la colpa al wasabi? Semplicemente non c’erano altri potenziali fattori scatenanti che avevano un senso, secondo i medici. In tal caso, sarebbe il primo caso causato da wasabi di cuore spezzato mai documentato.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo di Takotsubo. Le donne anziane, come la paziente in questo caso, tendono ad essere a rischio più elevato per ragioni che non sono del tutto chiare (una teoria è che la menopausa può cambiare la risposta del cuore agli ormoni dello stress). Quindi i dottori sperano che ricerche future che studino la condizione possano prendere in considerazione strani incidenti come questo.

Per fortuna, sebbene le persone possano morire di cuore spezzato o avere maggiori probabilità di sviluppare problemi cardiaci in futuro, la condizione in genere non è fatale e la maggior parte delle persone guarisce bene senza trattamenti speciali. Nel giro di un mese, scrivevano i dottori, la donna è tornata alla normalità.