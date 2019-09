Xiaomi, annunciato ufficialmente il nuovo Mi Store a Rozzano

Chiunque segue appassionatamente il settore degli smartphone e di altri prodotti tecnologici, non può negare che l’azienda cinese Xiaomi ha avuto negli ultimi due anni una crescita esponenziale, che la porta ai livelli di Samsung, Apple ecc. Grande merito di ciò è della politica aziendale, che propone ottimi device con elevate caratteristiche tecniche a prezzi notevolmente ribassati, come per esempio il tanto amato Redmi Note 7.

L’azienda ha deciso di cavalcare l’onda di questo successo aprendo in tutto il mondo numerosi punti vendita, compreso in Italia dove, a breve, verrà inaugurato il nuovo Mi Store a Rozzano.

Ecco lo store Xiaomi di Rozzano

Il Mi Store si troverà al Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano, in provincia di Milano, e l’apertura è fissata per il 5 Ottobre 2019 alle ore 11.00. Ovviamente, saranno disponibili all’acquisto e alla visione tutti i prodotti Xiaomi, comprese anche le ultime uscite.

Ecco in merito come ha voluto esprimersi l’azienda: “l’impegno nel portare il pacchetto completo del proprio modello di business “triathlon” a questo mercato prioritario nel suo percorso di espansione globale, che include Hardware, Servizi Internet e New Retail”.

L’inaugurazione, inoltre, vedrà l’esecuzione di alcune sorprese. Registrandosi online all’evento, 50 persone registrate potranno saltare le file e ricevere una maglietta Xiaomi in omaggio. Inoltre, sarà anche possibile vincere due premi, grazie alle estrazioni “Rush e Win”, dove si vince un premio uscito da una busta, ed a “Apri e vinci”, solo per chi spende almeno 20 euro.