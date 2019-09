Il noto team di iFixit non perde tempo, nelle scorse ore ha messo le mani sul nuovissimo iPad entry level. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di iPad 10.2. Il dispositivo sarebbe dovuto uscire il prossimo 30 settembre, Apple, però, ha deciso di anticipare il lancio ufficiale. Quali saranno state le considerazioni dell’azienda sul nuovo tablet?

Apple sta mostrando un sempre crescente interesse per la sua gamma di tablet. iPad 10.2 risulta essere l’ennesimo aggiornamento che Cupertino ha deciso di lanciare in poco tempo. Il dispositivo si presenta molto simile alla generazione precedente, sarà così anche per quanto riguarda la componentistica interna? Andiamo a scoprire cosa ne pensa iFixit.

Apple: il nuovo iPad 10.2 è molto simile al “vecchio” 9.7

Ebbene sì, anche per quanto riguarda il nuovo tablet di Cupertino, le parole di iFixit non sono state positive. Il nuovo entry-level risulta essere davvero molto simile alla generazione precedente. Il team ha confermato il tanto chiacchierato upgrade di RAM. Si passa, infatti, a 3 GB dai precedenti 2 GB. Per quanto riguarda il chip, questo rimane lo stesso A10. Il display, ovviamente, risulta essere leggermente più grande ma si basa sulla stessa tecnologia del modello da 9.7 pollici.

Anche per quanto riguarda il fronte della riparabilità non ci sono molti cambiamenti. Molte delle componenti sono difficili da riparare a causa dell’elevata quantità di colla utilizzata. Pare che solamente lo schermo sia abbastanza facile da riparare. In pratica la stessa situazione riscontrata anche con il precedente modello. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.