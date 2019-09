L’azienda della mela morsicata, Apple, ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento software per iPhone e iPad. Ebbene sì, gli update arrivano dopo pochissimo tempo dal rilascio ufficiale di iOS 13.1. Pare che le release non fossero abbastanza affidabili. I nuovi iOS 13.1.1 e iPadOS 13.1.1 dovrebbero risolvere tutti i problemi ancora presenti. Ci saranno riusciti?

Ultimamente Apple sta mostrando un grosso interesse per gli aggiornamenti software dei suoi dispositivi. Il sistema operativo è da anni uno dei punti di forza della casa. Cupertino ha capito che aggiornare al meglio i propri device è la chiave per fare successo. In questo articolo andiamo a concentrarci sulle caratteristiche dei nuovi iOS 13.1.1 e iPadOS 13.1.1. Scopriamo insieme cosa portano.

Apple: numerose correzioni di bug nei nuovi iOS 13.1.1 e iPadOS 13.1.1

iOS 13 e iPadOS 13 sono stati accolti molto positivamente dalla stragrande maggioranza degli utenti. Tuttavia, pare che questi abbiano dato non pochi problemi dopo il loro lancio. Ci sono molte cose, infatti, che ancora non vanno come dovrebbero andare. E’ a ragione di ciò che Apple ha deciso di lanciare tempestivamente un nuovo update per i suoi due dispositivi di punta. iOS 13.1.1 e iPadOS 13.1.1 vanno a correggere numerosi bug presenti nelle versioni precedenti.

Entrambi gli update sono disponibili da pochissime ore. Se non avete ancora ricevuto l’avviso automatico potete recarvi all’interno della sezione dedicata nelle impostazioni dei device per visualizzarli. Sembra che entrambi gli aggiornamenti non apportino cambiamenti visibili. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.