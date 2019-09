Cancro alla prostata, il trattamento comune non è adatto agli uomini

Il cancro alla prostata è il tumore più comune negli uomini nel Regno Unito e si sviluppa quando le cellule della prostata iniziano a crescere in modo incontrollato. Secondo un nuovo studio, l’uomo che riceve un trattamento comune può essere ad aumentato rischio di sviluppare condizioni. Si stima che il cancro alla prostata colpisca uno su nove uomini durante la loro vita e il cancro alla prostata sta uccidendo più persone del cancro al seno. Con queste preoccupanti statistiche, molti si chiedono perché la malattia sia in aumento e che cosa potrebbe causarla. Secondo la ricerca, gli uomini che necessitano di un trattamento per la fertilità hanno un rischio maggiore di sviluppare la malattia. La ricerca ha suggerito che gli uomini che hanno bisogno di cure per la fertilità per aiutarli a generare figli hanno un aumentato rischio di cancro alla prostata.

Il cancro alla prostata negli uomini

Gli esperti ritengono che i problemi biologici legati all’infertilità aumentino le possibilità di sviluppare la malattia e portino al cancro alla prostata all’inizio della vita. Il nuovo studio ha confrontato il rischio e la gravità del cancro alla prostata tra gli uomini che necessitavano di un trattamento per la fertilità e quelli che avevano concepito naturalmente.

I dati di 1.181.490 bambini nati vivi in ​​Svezia nel periodo 1994-2014, e lo stesso numero di padri, sono stati analizzati per lo studio. Dal gruppo, 20.618 uomini hanno generato un bambino attraverso la fecondazione in vitro (1,7%), 14.882 attraverso l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI, dove lo sperma viene iniettato direttamente nell’uovo, 1,3%) e 1.145.990 attraverso il concepimento naturale (97%).

Complessivamente, dopo aver preso in considerazione la diagnosi preventiva del carcinoma prostatico, lo 0,37% nel gruppo IVF, lo 0,36% nel gruppo ICSI e lo 0,28% nel gruppo con concepimento naturale ha sviluppato il cancro alla prostata.

I risultati hanno mostrato che gli uomini che necessitano di ICSI avevano un rischio maggiore del 64% di carcinoma prostatico, mentre quelli con IVF avevano un rischio aumentato del 33%. Anche gli uomini che necessitano di un trattamento per la fertilità hanno sviluppato il cancro in precedenza. Avevano l’86% in più di probabilità di sviluppare il cancro alla prostata prima dei 55 anni se fossero stati sottoposti a ICSI e il 51% in più se avessero avuto bisogno di fecondazione in vitro.

Scrivendo sul British Medical Journal (BMJ), il team guidato da esperti dell’Università di Lund in Svezia, ha dichiarato: “La conclusione principale di questo studio, che comprende praticamente tutti gli uomini che hanno un figlio in Svezia durante due decenni, è che gli uomini che hanno raggiunto la paternità attraverso la riproduzione assistita c’era un rischio notevolmente elevato di cancro alla prostata”.