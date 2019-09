Ecco il pianeta gigante che orbita intorno una stella nana rossa

Gli astronomi hanno scoperto un pianeta gigante, simile a Giove, in una posizione inaspettata, e sta orbitando attorno a una piccola stella nana rossa vicina, secondo un nuovo studio. La scoperta di un pianeta così grande attorno a una stella così piccola potrebbe costringere gli astronomi a ripensare a come si formano i pianeti, hanno detto i ricercatori. Le nane rosse sono il tipo più comune di stella nell’universo, costituendo oltre il 70% delle stelle nel cosmo. Queste stelle sono piccole e fredde, in genere circa un quinto massiccio del sole e fino a 50 volte più fioco. Tuttavia, per quanto siano comuni le nane rosse, solo circa il 10% dei 4.000 esopianeti scoperti fino ad oggi orbitano attorno a queste stelle.

La scoperta di un nuovo pianeta gigante

Utilizzando gli osservatori astronomici Calar Alto, Sierra Nevada e Montsec in Spagna e l’Osservatorio Las Cumbres in California, i ricercatori hanno analizzato la vicina stella nana rossa GJ 3512, situata a circa 31 anni luce dalla Terra. GJ 3512 è circa un ottavo della massa del sole, quasi un settimo del diametro del sole e meno di un centesimo luminoso come il sole.

Inaspettatamente, attorno a quel nano rosso, gli scienziati hanno scoperto un pianeta gigante gassoso, chiamato GJ 3512b, la cui massa era quasi la metà di quella di Giove. GJ 3512b orbita attorno alla sua stella ad una distanza di circa un terzo di un’unità astronomica (AU), la distanza media tra la Terra e il sole (che è di circa 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri).

Questo gigante gassoso è un pianeta molto più grande di quanto il lavoro precedente suggerisse di orbitare su una stella così piccola. Per fare un confronto, mentre il sole è circa 1.050 volte la massa di Giove, GJ 3512 è solo circa 250 volte la massa di GJ 3512b, ha detto l’autore principale dello studio Juan Carlos Morales, un astrofisico all’Institute of Space Sciences di Barcellona, ​​in Spagna.

“Le statistiche degli esopianeti finora trovate sembrano indicare che le stelle a bassa massa ospitano in genere piccoli pianeti come la Terra o i mini-Nettuno”, ha detto Morales a Space.com. “Il modello più accettato di formazione dei pianeti, il modello di accrescimento centrale, punta anche verso questa direzione. Ma qui, dimostriamo il contrario – cioè, abbiamo trovato un pianeta gigante gassoso in orbita attorno a una stella di massa molto bassa.”