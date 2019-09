L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, continua a darsi da fare con il rilascio dei pacchetti di Fortnite all’interno dei vari store ufficiali. Nelle scorse ore è stato rilasciato a sorpresa un nuovo pacchetto di sfide esclusivo. Parliamo del quarto pacchetto acquistabile all’interno dello store rilasciato nel corso della Stagione X. Quale sarà il suo contenuto?

Ultimamente vi stiamo parlando spesso dei pacchetti e delle collaborazioni che Epic Games ha deciso di lanciare. Questo risulta essere un periodo molto pieno per l’azienda. A quanto pare questa sta cercando di fare di tutto per attirare l’attenzione su di sé. La tattica riuscirà? Scopriamo insieme cosa contiene il nuovo pacchetto di sfide lanciato nelle scorse ore.

Fortnite: ecco cosa contiene il nuovo pacchetto di sfide P-1000

Non è la prima volta che la casa del fenomeno videoludico decide di lanciare un pacchetto di sfide all’interno degli store. Questo, oltre a contenere un costume esclusivo, contiene anche delle sfide che permettono di guadagnare un tot di V-Bucks. Il nuovo pacchetto di sfide si chiama P-1000 e contiene il costume P-1000, un’emote integrata e sfide che garantiscono ben 1500 V-Bucks. Si tratta di un’offerta decisamente molto interessante.

Il pacchetto è disponibile in tutti gli store ufficiali già da qualche ora. Il prezzo a cui viene proposto è pari a 14,99 euro. Una proposta davvero vantaggiosa considerando che la Skin e l’emote risultano essere praticamente regalate. Il pacchetto rimarrà nello store per circa 2 settimane prima di abbandonarlo per sempre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.