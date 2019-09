Luna, a Natale potrebbero sbarcarci i primi Europei

I piani per far sbarcare le prime persone dell'Europa sulla Luna potrebbero essere finalmente finalizzate a Natale, se tutto procede correttamente

La Luna, l’unico satellite naturale del nostro pianeta, è da sempre un sogno di molte nazioni ed astronauti, che sognano di poterla toccare con i propri piedi. Ricordiamo che Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969. Ora, finalmente, potrebbero sbarcare i primi Europei sulla Luna a Natale, ha confermato il direttore dell’Esplorazione umana e robotica dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

Il dottor David Parker, ex capo dell’Agenzia Spaziale del Regno Unito, ha affermato che i lavori preparatori erano già in corso per il progetto, che avrebbe visto l’istituzione di una base lunare orbitante da cui gli astronauti potevano viaggiare sulla superficie lunare.

Gli Europei stanno per sbarcare sulla Luna?

I ministri degli Stati che contribuiscono all’ESA, che include la Gran Bretagna anche dopo la Brexit,dovrebbero incontrarsi a Siviglia il 26 novembre per dare il via libera definitivo alla missione. I ministri si incontrano ogni tre anni per decidere quali progetti finanziare.

Parlando alla Conferenza spaziale britannica a Newport, il dott. Parker ha dichiarato: “Vogliamo andare sulla Luna in collaborazione con la Nasa. C’è qualche idea, soprattutto in Europa, che nulla di tutto ciò accada realmente, beh, voglio dire che lo è. I primi elementi del gateway sono già sotto contratto. Sono in corso studi multipli per un lander di esplorazione umana. Questo sta accadendo e noi in Europa ne facciamo parte. Abbiamo il piano davanti ai ministri. Se prendono le giuste decisioni, speriamo di ottenere i primi europei sulla Luna. L’Europa può colpire al di sopra del suo peso su scala globale”.