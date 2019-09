Aqua è il concept per un nuovo super-yacht a idrogeno che può viaggiare dal Portogallo al Brasile senza fare rifornimento di carburante. L’imbarcazione, lunga 112 metri, viaggia a una velocità di 31 km/h.

I mezzi di trasporto ecologici sono una costante in questi giorni, ma finora è stato fatto poco con le imbarcazioni – per non parlare degli yacht. Di conseguenza, la società olandese Sinot ha recentemente annunciato a Monaco un prototipo per Aqua, un super-yacht di lusso a idrogeno liquido.

Il concept di Aqua

Aqua avrà un’autonomia di 3.750 miglia nautiche, l’equivalente di quasi 7.000 chilometri, che consente di viaggiare dal Portogallo al Brasile senza fare rifornimento. E raggiunge una velocità massima di 17 nodi, qualcosa come 31 chilometri all’ora.

Lo yacht sarà alimentata interamente da idrogeno e, per trovare i serbatoi che la immagazzinano, è necessario scendere fino all’ultimo dei suoi cinque piani. Lo spettacolo promette di essere affascinante, poiché questi due serbatoi isolati sotto vuoto da 28 tonnellate si illuminano di una luce blu brillante.

Oltre ad essere esteticamente impressionanti, questi yacht hanno anche una potenza significativa, alimentando fino a 4 megawatt due motori elettrici da 1 megawatt e due propulsori di prua da 300 kW. L’imbarcazione avrà anche una batteria che fornisce l’elettricità e viene caricata dalla cella a combustibile.

Anche l’esterno è impressionante, grazie ai suoi 112 metri di lunghezza. La barca è adornata con una mini cascata e una piscina, che aggiunge (ancora di più) un tono lussuoso.

Lettini da sole, inoltre, abbelliscono una delle sale che dovrebbe essere a rotazione, consentendo una vista del mare a 360°, pur mantenendo lo stesso comfort. C’è anche un eliporto, che consente di entrare e uscire dallo yacht dell’elicottero.

L’unico prototipo di Aqua di tre metri è stato presentato da Sinot al Monaco Yacht Show, in quello che è il più grande salone nautico d’Europa. Non è ancora stata fissata una data per la produzione di questo super-yacht, ma fino a quando le parti interessate potranno permettersi di pagare per questa nave lussuosa e rispettosa dell’ambiente, sarà sicuramente sul mercato presto.