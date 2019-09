Svapo, salgono a 11 le vittime da malattia polmonare

Negli USA sono recentemente morte altre due persone per malattie polmonari con la causa associabile allo svaping di sigarette elettroniche

Altre due persone sono morte per gravi malattie polmonari legate allo svapo, portando a 11 il numero totale di decessi negli Stati Uniti. I funzionari sanitari della Georgia hanno riferito il primo decesso nello stato a causa di una malattia legata allo svapo mercoledì.I funzionari hanno detto che la persona che è morta aveva “una storia di svaping di nicotina pesante” e non ha vaporizzato il THC. Poco più tardi, anche la Florida ha riportato il primo decesso per una malattia legata allo svapo nello stato.

Diversi decessi negli USA per lo svapo

I Centri per il controllo delle malattie stanno attualmente studiando 530 casi segnalati di gravi malattie polmonari legate allo svapo a partire da giovedì. L’agenzia ha affermato di non sapere ancora cosa stanno causando i problemi di salute nelle sigarette elettroniche, ma che i casi si sono verificati in persone che usano sigarette elettroniche a base di nicotina e sigarette elettroniche THC.

Mentre il paziente georgiano aveva una storia di forte consumo di sigarette elettroniche, i medici hanno affermato che il paziente non ha vaporizzato il THC, il principio attivo della marijuana. Nessuna informazione riguardante la persona deceduta in Florida è stata resa disponibile dal Dipartimento della Salute della Florida.

Dei 530 casi, il CDC ha analizzato 373 e ha determinato che i due terzi delle persone con gravi malattie polmonari, ovvero il 67 percento, hanno un’età compresa tra 18 e 34 anni e il 16 percento ha meno di 18 anni. La maggioranza, il 72 percento, sono uomini .

Il CDC ha affermato che i sintomi includono tosse, respiro corto, affaticamento, dolore toracico, nausea, vomito e diarrea. Questi peggiorano nel tempo e se si continua a fare uso giornaliero di sigaretta elettronica.