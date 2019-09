La casa della mela morsicata, Apple, ha da poco presentato la sua nuova gamma di melafonini. Nonostante ciò, gli animi degli analisti non si sono per nulla placati. Spuntano online le prime supposizioni riguardanti gli iPhone del 2020. Cosa avrà in serbo per noi il colosso di Cupertino?

Ebbene sì, pare proprio che gli iPhone del 2020 saranno un vero e proprio portento. Se gli iPhone 11, infatti, non hanno ricevuto un grosso update di design, lo stesso non accadrà per la prossima generazione. Una feature molto attesa potrebbe finalmente arrivare. Scopriamo quali sono le caratteristiche chiave dei futuri dispositivi.

Apple: iPhone 2020 con design totalmente rinnovato?

Le opinioni in merito agli iPhone del 2020 risultano essere molto discordanti. C’è, infatti, chi crede che Cupertino continuerà a proporre lo stesso design di iPhone X per un altro anno e chi, invece, crede che ci sarà un pieno restyling. Nelle scorse ore, il noto Ben Geskin ha deciso di pronunciarsi a riguardo. Questo ha pubblicato uno dei primi concept del dispositivo. A quanto pare i prossimi dispostivi potrebbero avere un display privo di notch. Il Face-ID, infatti, sarebbe integrato all’interno della cornice superiore del display.

Questa non sarebbe l’unica novità estetica in arrivo sui nuovi melafonini. Pare che il restyling riguarderà anche le linee del dispositivo. Potrebbe finalmente arrivare il design ispirato ai nuovi iPad Pro. Ricordiamo, inoltre, che i nuovi iPhone supporteranno la connettività 5G e saranno dotati del velocissimo chip A14. Beh che dire, davvero tanta carne a cuocere. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.