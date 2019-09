La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di rendere molto pieno il fine Stagione di Fortnite. La Season X vedrà il termine tra pochissimi giorni e nelle scorse ore l’azienda ha reso disponibili delle esclusive sfide gratuite per tutti gli utenti. Queste dovranno essere completate prima dell’inizio della nuova Stagione 11. Di che sfide si tratta?

Oramai siamo abituati a vedere comparire sulla modalità battle royale di Fortnite, sfide dedicate ad aventi speciali. Proprio ieri vi abbiamo parlato del lancio di una nuova interessante iniziativa incentrata sulla creatività della community del gioco. Per celebrare il tutto, Epic Games ha presentato non solo un pacchetto di Skin esclusivo, ma anche una serie di challenge gratuite. Andiamo a scoprirle insieme.

Fortnite: ecco tutte le challenge dell’evento Zone Wars

Le sfide sono state rese disponibili a sorpresa nelle scorse ore. Parliamo di una serie di ben 6 challenge differenti che garantiranno ricompense molto interessanti a tutti gli utenti. Ricordiamo, infatti, che le sfide sono completamente gratuite e completabili da tutti gli utenti del gioco. Andiamo ad elencarle una ad una:

1) Gioca partite Zone Wars. 2) Ottieni eliminazioni in partite Zone Wars. 3) Infliggi danni agli avversari con fucili d’assalto in Zone Wars. 4) Infliggi danni agli avversari con fucile pesante in Zone Wars. 5) Ottieni salute o applica scudi in Zone Wars. 6) Costruisci strutture in Zone Wars.

Le ricompense per il completamento delle sfide consistono in ben due dorsi decorativi, uno spray esclusivo e tanta esperienza. Sarà possibile completare le challenge fino all’inizio della nuova Stagione 11. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.