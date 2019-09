La prima vita terrestre trovata nell’antico deserto australiano

I strabilianti fossili riguardo la prima vita terrestre di 3,5 miliardi di anni circa sono stati trovati nel deserto australiano ma fino ad ora gli esperti hanno faticato a confermare la loro identità. Le antiche formazioni di microbi fossilizzati sono chiamate stromatoliti e alla fine è stato dimostrato che contengono tracce di materia organica. Il geologo Raphael Baumgartner dell’Università del Nuovo Galles del Sud (UNSW) in Australia ha spiegato: “Questa è una scoperta emozionante, per la prima volta, siamo in grado di mostrare al mondo che queste stromatoliti sono prove definitive per la prima vita sulla Terra. “

La ricerca di microbi fossilizzati è così difficile perché è difficile dire se stai guardando formazioni di microbi fossilizzati o semplicemente pieghe naturali nella roccia. I fossili in questione sono stati scoperti nel sito fossile della Dresser Formation della regione di Pilbara in Australia negli anni ’80.

Scoperti fossili in Australia della prima vita terrestre

Tuttavia, senza le moderne tecnologie, era difficile dimostrare che i fossili non erano solo semplici rocce antiche. Un recente studio in Groenlandia ha erroneamente affermato di aver trovato fossili di 3,7 miliardi di anni, che si sono rivelati essere solo pieghe di roccia.

Lo studio australiano è diverso perché ha prove certe di materia organica per sostenerlo poiché qualcosa deve aver vissuto nelle rocce per produrlo.

Baumgartner ha dichiarato: “La materia organica che abbiamo trovato conservata all’interno della pirite delle stromatoliti è eccitante, stiamo guardando filamenti e filamenti coerenti eccezionalmente conservati che sono in genere resti di biofilm microbici. Sono rimasto piuttosto sorpreso: non ci saremmo mai aspettati di trovare questo livello di prove prima di iniziare questo progetto.”

Forse la cosa più eccitante degli antichi fossili di microbi è che potrebbero indicarci la prova della vita su Marte. Questo perché i depositi nella regione del deserto australiano in questione hanno la stessa età della crosta di Marte. La NASA ha studiato la regione di Pilbara per cercare di saperne di più sulle firme geologiche che potrebbero individuare la presenza di stromatoliti sul pianeta rosso.

È probabile che gli organismi fossilizzati trovati vivessero nelle sorgenti calde quando erano in vita e Marte mostra prove delle sue antiche sorgenti calde. I segni che una volta vivevano gli organismi includono bolle d’aria create dai gas che hanno prodotto.