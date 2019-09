Luna, quanti umani potrebbe riuscire a sostenere?

È l’anno 3000. Avendo esaurito tutte le risorse naturali della Terra, gli umani sono diventati una razza spaziale e hanno fondato colonie sulla Luna. Vaste cupole sigillate si raggruppano sulla sua superficie, ospitando città popolate da centinaia di migliaia di persone. Questa fredda e grigia roccia è diventata in qualche modo la nuova casa dell’umanità. Certo, questa è pura fantascienza. Ma nessuna visione del futuro è completa senza una colonia extraterrestre di umani, e poiché la Luna è il corpo celeste più vicino al nostro pianeta, è la più facile da immaginare come la nostra casa futuristica. Ma questa visione si allinea alla realtà? Un giorno la luna sarà una proprietà calda e, in tal caso, quante persone potrebbe realisticamente supportare il suo paesaggio inospitale?

La Luna ci può ospitare in che numero?

Un modo per rispondere a questa domanda è semplicemente considerare la superficie della Luna. A un quarto delle dimensioni del nostro pianeta, la luna potrebbe teoricamente adattarsi a un quarto della popolazione attuale della Terra, alla densità attuale della Terra. Ma quante persone potrebbero adattarsi alla superficie della luna è una domanda molto diversa rispetto a quante persone quel mondo potrebbe sostenere in modo sostenibile. E a tal proposito, la luna è sicuramente la cugina più povera della Terra.

“È un posto piuttosto sterile”, ha dichiarato Darby Dyar, scienziato senior presso il Planetary Science Institute in Arizona e professore di astronomia al Mount Holyoke College in Massachusetts. “Ogni specie cerca di espandere la sua nicchia ecologica. Ma la nuova” nicchia “, che è la Luna, è molto inospitale per l’uomo”, ha detto Dyar a Live Science.

A differenza della Terra, l’acqua non piove liberamente sulla superficie lunare e non si accumula in corpi da cui potremmo bere. Fondamentalmente, manca anche un’atmosfera con aria respirabile. Né il satellite naturale della Terra ha ecosistemi esistenti che potrebbero supportare convenientemente i campi dell’agricoltura.E’ anche vulnerabile alle tempeste solari, eruzioni dalla superficie del sole che inviano radiazioni elettromagnetiche, che la Luna,senza la protezione di un campo magnetico, non può deviare. Ci sono anche estremi estremi di temperatura e periodi lunghi e alternati di oscurità e luce, ha detto Dyar.