L’azienda della mela morsicata, Apple, potrebbe presto riportare sui suoi dispositivi uno dei tratti iconici della casa. Nelle scorse ore, infatti, il colosso ha registrato un brevetto che allude alla possibilità di un ritorno del famosissimo logo illuminato sui device. Sarà che gli iPhone del futuro avranno la mela che si illumina?

Nel corso degli anni, gli utenti della mela morsicata hanno chiesto a gran voce al colosso di Cupertino di implementarle l’iconico logo illuminato sui suoi melafonini. Ci sono state addirittura case che autonomamente hanno deciso di produrre back case di iPhone dotate di questa tecnologia. Ora, la feature potrebbe arrivare stessa da Apple. Questa non avrà il solo scopo estetico.

Apple: iPhone del futuro con mela illuminata sul retro

Il brevetto presentato dal colosso di Cupertino nelle scorse ore non parla esplicitamente della mela illuminata. In particolare si parla di decorazioni con possibilità di regolazione dell’illuminazione. Nel brevetto si fa nota anche della possibilità della tecnologia di comunicare eventi agli utenti. Sarà che Apple abbia deciso di implementare il led come segnale di notifica come sugli smartphone Android?

Ciò che risulta essere certo è che l’idea dell’introduzione del logo illuminato sui nuovi iPhone fa piacere a molti fan di vecchia data dell’azienda. In effetti, non dispiacerebbe a nessuno se Apple decidesse effettivamente di portare a termine questo particolare brevetto. La famosa mela illuminata è stato un segno contraddistintivo dei portatili dell’azienda per anni. Quando vedremo un suo ritorno sui prodotti? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.