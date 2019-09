La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato tre nuovi iPhone lo scorso 10 settembre. Mentre iPhone XS e iPhone XS Max sono stati dismessi, il tanto amato iPhone XR continua a rimanere a catalogo. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre un’interessante offerta sul device. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, Amazon non delude mai. Proprio ieri vi abbiamo parlato di una succulenta offerta riguardante gli auricolari true wireless della mela morsicata. Oggi, focalizziamo l’attenzione su uno dei prodotti Apple più acquistati dell’anno, iPhone XR. L’offerta proposta farà gola a molti utenti. Scopriamola insieme.

Apple iPhone XR 256 GB al 30% di sconto su Amazon

Cupertino ha deciso di mettere KO la versione di iPhone XR con memoria interna da 256 GB. Le scorte rimanenti nei magazzini saranno presto smaltite. A ragione di ciò, il noto sito di e-commerce Amazon ha pensato bene di proporre un’offerta proprio su tale versione dell’iPhone. Ricordiamo che il prezzo di listino del device è di 1059 euro. Amazon, invece, ha deciso di proporlo allo strabiliante prezzo di 745,08 euro. Parliamo di uno sconto del 30% rispetto al listino.

Lo sconto è disponibile per la stragrande maggioranza delle colorazioni in cui iPhone XR viene proposto. L’unica ad essere esclusa, infatti, è la variante nera. Ricordiamo che le scorte del dispositivo risultano essere abbastanza limitate. Di conseguenza, queste potrebbero terminare a breve. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittare della promozione al più presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.