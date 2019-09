Cambiamenti climatici: la barriera corallina australiana sta cambiando

Purtroppo, i graduali cambiamenti climatici stanno modificando in negativo anche le barriere coralline, come per esempio quella australiana

Le barriere coralline di tutto il mondo sono sottoposte a stress crescente a causa di una combinazione di fattori locali e globali, come i cambiamenti climatici. Pertanto, le indagini a lungo termine stanno diventando sempre più importanti per comprendere le risposte degli ecosistemi.

Un nuovo studio, il più lungo sondaggio sulla barriera corallina fino ad oggi, fornisce uno sguardo approfondito alla Grande barriera corallina australiana degli ultimi 91 anni. Pubblicato sulla rivista Nature Communications da ricercatori dell’Università Bar-Ilan e dell’Interuniversity Institute for Marine Sciences in Israele e dell’Università del Queensland in Australia, lo studio conclude che dal 1928 le comunità intertidali hanno vissuto una fase importante-shift a seguito di cambiamenti ambientali locali e globali, lasciando pochi segnali che le barriere coralline torneranno al loro stato iniziale nel prossimo futuro.

I cambiamenti climatici sta modificando la barriera corallina australiana

Nel 1928 il Comitato della Grande barriera corallina e la Royal Society di Londra inviarono una spedizione per studiare la Grande barriera corallina. I membri della spedizione, pionieri della biologia dei coralli e degli studi sulla barriera corallina, vivevano sulle isole basse per oltre un anno. Durante questo periodo hanno documentato le condizioni ambientali che circondano le barriere coralline delle Low Isles, nonché la struttura comunitaria delle comunità di marea e subtidale, utilizzando, per la prima volta, un elmetto da sub.

“Ciò che è stato fondamentale per il nostro studio è stato con quanta cura la spedizione del 1928 ha intrapreso il loro studio”, ha affermato l’autore principale Prof. Maoz Fine, della Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences dell’Università di Bar-Ilan e dell’Interuniversity Institute for Marine Sciences. “Siamo stati letteralmente in grado di andare nel punto esatto e identificare le caratteristiche che la spedizione del 1928 vide.”

I membri della spedizione hanno prodotto una mappatura dell’isola basata sulla fotografia aerea. Questa mappatura estremamente accurata ha permesso ai ricercatori del presente studio di seguire le loro orme e rivisitare e campionare le posizioni esotidali e subtidali precedentemente esplorate 76, 87 e 91 anni dopo, formando così il sondaggio ecologico più lungo fino ad oggi.

Nell’ultima indagine, condotta in tre fasi nel 2004, 2015 e 2019, i ricercatori hanno scoperto che le comunità intertidali hanno subito importanti cambiamenti di fase nel corso di quasi un secolo. La ricchezza e la diversità delle specie di queste comunità sono diminuite sistematicamente per i coralli e altri invertebrati. In particolare, i coralli massicci hanno sostituito i coralli ramificati e i coralli molli sono diventati molto più numerosi.

“Il grado in cui le barriere coralline possono spostarsi da uno stato all’altro a seguito dei cambiamenti climatici è stato travolgente”, ha affermato il prof. “Le implicazioni a lungo termine di questi cambiamenti evidenziano l’importanza di evitare i cambiamenti di fase nelle barriere coralline che potrebbero richiedere molti decenni per essere riparati, se non del tutto.”