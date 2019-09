Dodocool ha portato alla nostra attenzione due prodotti di cui, oggi, FocusTech vuole parlarvi. Il primo è una custodia per laptop che si adatta perfettamente al dispositivo come una busta da lettera. Il secondo è il caricatore Type-C da 18W. Entrambi non hanno assolutamente deluso!

Custodia protettiva per dispositivi da 13,3 pollici in feltro

La custodia per laptop in feltro da 13,3 pollici Dodocool offre una protezione completa per laptop o ultrabook. Con feltro premium e fodera morbida, garantisce il massimo assorbimento degli urti e durata. Il design sottile e leggero consente di trasportarlo da solo o di metterlo facilmente in valigetta, zaino o altra borsa.

Caratteristiche incredibilmente compatibili

Progettato appositamente per Apple MacBook Air da 13 pollici e MacBook Pro da 13 pollici con display Retina. Ben compatibile con la maggior parte dei laptop/notebook/ultrabook.

Protezione

La protezione Premium in feltro esterno e interno in morbida pelle scamosciata aiutano a prevenire graffi e urti. La chiusura in velcro aiuta a proteggere il laptop consentendo un accesso facile e conveniente.

Archiviazione versatile

Fornisce uno scomparto principale per un laptop fino a 13,3″. Viene fornita anche una piccola custodia in feltro per mouse, caricabatterie o altri oggetti. Impeccabilmente cucito, aiuta a prevenire urti.

Materiale eccellente

Il prodotto adotta un feltro ecologico sostenibile, rinnovabile e biodegradabile. Il materiale del rivestimento è di stampo acustico, resistente all’usura e in grado di non graffiare i vostri dispositivi.

La custodia del laptop è arrivata prontamente e la qualità sembra buona. Non ci ha delusi! Disponibile sul sito dell’azienda, cliccando su questo link: https://www.dodocool.com/p-da98.html

Caricatore Type-C da 18W

Dodocool fornisce una presa portatile e offre una ricarica rapida ed efficiente a casa, in ufficio o in viaggio. Valutato a 18 W, con tecnologia Quick Charge 3.0, questo caricabatterie può caricare dispositivi compatibili fino a 3 volte più veloci rispetto alla ricarica convenzionale. Supporta caricamenti fino a 18W Power Delivery per dispositivi USB-C abilitati per PD.

Specifiche

Potenza: 18W

Ingresso: 100-240V~50/60Hz 1A (Max.)

Uscita: 5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A / 15 V = 1,2 A (Max.)

Compatibilità (incluso ma non limitato a)

Per Phone X / iPhone XS / iPhone XR / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPad Pro (11-pollici & 12.9-pollici, 2018) / Microsoft Lumia 950 / Lumia 950XL / Samsung Galaxy S8+ / Galaxy S8 / Google Pixel / Google Pixel XL / Nexus 5X / Nexus 6P / LG V20 / LG G6 / LG G5 / HTC 10 / OnePlus 2 / OnePlus 3 e altri dispositivi con porta USB Type-C.

La confezione include

1 * dodocool 18W USB tipo C PD Caricabatterie;

1 * Manuale di istruzioni italiano.

Disponibile su Amazon. Prezzo di listino 12.99€, in sconto 7.79€ con il Coupon Code: F77RX84W (40% sconto).