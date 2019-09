La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha dato finalmente il via alla terza collaborazione con il colosso sudcoreano Samsung. L’oggetto della collaborazione è, come sempre, una Skin esclusiva per pochi utenti selezionati. Tutti i videogiocatori hanno accolto la notizia con molto entusiasmo. Peccato, però, che alcuni problemi con la procedura di riscatto della Skin hanno costretto Samsung a rimuoverla temporaneamente dallo store.

Ebbene sì, capita spesso che insorgano problemi con le procedure di riscatto delle Skin esclusive di Fortnite. Honor ne sa qualcosa. Tutte e due le Skin della collaborazione con l’azienda dovettero affrontare non poche problematiche. Questa volta la diretta interessata è, però, Samsung. Riuscirà a risolvere definitivamente il problema?

Fortnite: i problemi con la Skin Glow saranno definitivamente risolti?

La casa del fenomeno videoludico si imbatte spesso in problematiche con i suoi prodotti. Nelle scorse ore, una grossa parte degli utenti Samsung ha lamentato di non poter scaricare la nuova Skin Glow. Sembra, infatti, che ci sia più di un errore nella procedura di riscatto del costume. Samsung si è prontamente attivata per la risoluzione della problematica. Per far ciò, però, ha dovuto temporaneamente rimuovere la Skin dallo store.

La Skin è stata reintrodotta nel negozio dopo poche ore. A detta di Samsung, i problemi dovrebbero essere stati risolti. Al momento non si hanno notizie da parte della community. Sarà riuscita Samsung a risolvere il tutto così tempestivamente? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.