La tecnologia intelligente non riesce alle persone disabili

Sebbene Alexa o altri strumenti di tecnologia intelligente possa avere utili applicazioni per alcuni disabili e anziani, non è un problema per tutti, secondo un recente rapporto del think tank Doteveryone. Il rapporto esamina come il sistema di assistenza sanitaria e sociale è stato automatizzato, digitalizzato e monitorato e come spesso lotta con “gli ultimi dieci centimetri”, il che significa che le esperienze vissute di persone disabili che potrebbero non essere in grado di usare sistemi di assistenza intelligenti o voce assistenti. Il rapporto ha fornito alcuni esempi:

Gli utenti con patologie polmonari potrebbero non essere in grado di parlare abbastanza forte per essere ascoltato da un hub intelligente.

Gli utenti con difficoltà di apprendimento o gli utenti che hanno avuto ictus potrebbero non essere in grado di comunicare con un assistente vocale in un modo che possa capire.

Gli utenti con demenza possono essere disturbati da un assistente vocale che dice loro quando assumere i loro farmaci.

Gli utenti possono essere facilmente lasciati in pericolo in caso di interruzione di corrente, violazione della sicurezza o mancato pagamento nel loro sistema di casa intelligente.

Il comunicato in merito del rapporto

Insieme al rapporto è stato rilasciato un comunicato che spiega nel dettaglio il problema della difficoltà della tecnologia intelligente in casi di disabilità:

“Attraversare gli“ Ultimi dieci centimetri ”richiede di combinare le abilità non automatizzabili dei professionisti della cura – intelligenza emotiva ed empatia, consapevolezza del contesto e creatività – con abilità tecniche di base. Richiede inoltre di offrire ai caregiver il tempo e le risorse per alimentare le loro esperienze nello sviluppo tecnologico, essere in grado di personalizzare la tecnologia e accedere al supporto tecnico quando le cose vanno male”.