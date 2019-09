Longevità, ecco cosa realmente può essere utile

Ecco realmente cosa può aiutarti per la tua longevità, ovvero per vivere a lungo in miglior modo possibile e mantenendo il benessere psicofisico

Quindi vuoi vivere fino a tarda età. Vuoi goderti la tua longevità? Ma come? Potresti iniziare a fare flessioni. Uno studio pubblicato a febbraio ha scoperto che gli uomini che possono eseguire 40 flessioni in una sessione avevano un rischio inferiore di infarti e malattie cardiovascolari rispetto ai ragazzi che ne potevano fare solo 10 o meno. Oppure potresti esercitarti a passare dal sedere sul pavimento allo stare in piedi. Un altro studio ha concluso che la facilità con cui persone di età superiore ai 50 anni possono farlo è un buon indicatore di quanto potrebbero vivere.

Forse vuoi lavorare sulla tua forza di presa. Questa è un’altra misura che tiene traccia della longevità nelle persone di mezza età. E se nessuno di questi appelli, potresti sempre provare a migliorare la tua velocità di deambulazione, che i ricercatori hanno usato per prevedere i tassi di mortalità negli anziani. Il problema con uno di questi approcci è che ti staresti semplicemente allenando per un test particolare, che manca il punto. Non è lo stesso push-up che ti fa vivere più a lungo; è che sei ancora abbastanza forte e agile da eseguirne uno.

Alcuni aiuti per la longevità

Ciò che questi test hanno in comune è che sono una buona scorciatoia di cose che contano per la longevità: salute generale, forma fisica e forza muscolare. Una persona in forma cammina più velocemente di una persona fuori forma e alzarsi dal pavimento è difficile per le persone con ossa e muscoli deboli.

“La fragilità è una cosa molto brutta a partire dalla mezza età, e ancora peggio quando si invecchia”, afferma Michael Joyner, medico e ricercatore di fisiologia umana presso la Mayo Clinic.

Un modo di pensare alla longevità è “non come una proprietà magica di un corpo, ma come lo stato fortunato di non avere una malattia mortale”, afferma Steve Cole, professore di medicina e psichiatria e scienze bio-comportamentali presso la UCLA School of Medicine. “Nel complesso, le persone non muoiono per essere anziane; muoiono di malattia. ”Pertanto, lo studio della longevità è un modo di considerare il rischio di malattia o il tasso di sviluppo della malattia, dice.

Nel corso degli anni, vari farmaci e integratori alimentari sono stati studiati per il loro potenziale per aiutarci a vivere più a lungo, ma nulla ha dimostrato di funzionare negli esseri umani nella misura necessaria per l’approvazione della Food and Drug Administration, afferma Gordon Lithgow, capo funzionario accademico del Buck Institute for Research on Aging, con sede in California. Il vero segreto per una vita longeva è quindi rimanere in forma, svolgendo quotidianamente attività fisica, anche leggera, e mangiando in modo salutare.