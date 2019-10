La casa della mela morsicata, Apple, ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua gamma di tablet, iPadOS 13.1.2. L’aggiornamento arriva a distanza di pochissimo tempo dal rilascio di iPadOS 13.1.1. A quanto pare la precedente versione del sistema operativo non aveva risolto appieno le problematiche che l’azienda intendeva risolvere. Il nuovo update ci sarà riuscito?

iPadOS risulta essere un sistema operativo interamente pensato per il tablet della mela morsicata. Questo da decisamente più libertà ai dispositivi. Le funzioni sono molto simili a quelle di iOS ma sono adattate appositamente per iPad. Il risultato è davvero strabiliante. Peccato, però, per i numerosi bug ancora presenti nel sistema. Il nuovo iPadOS 13.1.2 avrà risolto la situazione?

Apple: iPadOS 13.1.2 mette fine a numerosi bug

Apple si sta impegnando davvero tanto per portare al pubblico aggiornamenti software che siano i più affidabili possibili. La casa sta avendo non pochi problemi con i nuovi sistemi operativi rilasciati negli scorsi giorni. Parlando di iPad, iPadOS 13.1.2 va a risolvere tutti i bug ancora presenti nella precedente versione. Così come iOS 13.1.2, l’update va a migliorare sensibilmente anche la stabilità dell’intero sistema operativo.

I nuovi aggiornamenti software di Cupertino sono stati rilasciati da pochissimo tempo, di conseguenza è normale che ci siano ancora degli errori nei sistemi. Ci aspettiamo che Apple li porti alla quasi perfezione nelle prossime settimane. Al momento non abbiamo notizie in merito ad eventuali problematiche insorte con la nuova versione di iPadOS. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.