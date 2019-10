La casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per iPhone e iPod. Parliamo di un’aggiornamento flash che arriva pochissimi giorni dopo il rilascio di iOS 13.1.1. L’update di cui parliamo porta notevoli correzioni di bug ancora presenti nella versione precedenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Apple sta avendo non pochi problemi con i nuovi aggiornamenti software dei suoi dispositivi. Nonostante iOS 13 sia stato apprezzato dalla stragrande maggioranza degli utenti, questo risulta essere ancora pieno di bug. Nelle scorse ore, Cupertino ha cercato di rendere il sistema operativo più stabile con il rilascio di un nuovo update, iOS 13.1.2. Le prestazioni dei device saranno migliorate?

Apple: iOS 13.1.2 risolve finalmente i problemi di instabilità

Cupertino aveva già rilasciato un aggiornamento lampo negli scorsi giorni per mettere fine alle problematiche sorte con iOS 13.1. Pare, però, che l’update non sia bastato a correggere tutti i bug. L’aggiornamento iOS 13.1.2 rilasciato a sorpresa nelle scorse ore promette di svolgere il compito che iOS 13.1.1 non è riuscito a svolgere. Sono stati risolti, infatti, numerosi bug presenti nel sistema. Inoltre, pare che ci siano anche sensibili migliorie di stabilità dell’intero sistema operativo.

Ricordiamo che l’aggiornamento è disponibile da pochissime ore. Per poterlo scaricare dovete recarvi all’interno delle impostazioni del vostro device, sotto la voce aggiornamenti software. Si tratta di un’update minore, di conseguenza ci vorranno pochi minuti per portare a termine l’intera procedura di installazione. Al momento non abbiamo notizie in merito ad eventuali nuove problematiche sorte con l’update. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.