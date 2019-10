Un’altra Stagione di Fortnite sta per giungere al termine. La Stagione X del noto battle royale è stata accolta positivamente dalla stragrande maggioranza degli utenti. Era molto tempo che non si vedeva un così alto apprezzamento per il gioco. La Stagione 11 sarà all’altezza della precedente?

La Stagione 11 incuriosisce tutti i videogiocatori del fenomeno videoludico. Sappiamo veramente poco a riguardo. Ciò che è certo è che a breve si terrà un mega evento di fine Stagione all’interno del gioco. La Season sta quasi finendo, quando ricadrà il famoso avvenimento? Al momento non si hanno informazioni certe, tuttavia ci sono varie teorie. Scopriamo la più accreditata insieme.

Fortnite: l’evento di fine Stagione X si terrà il prossimo sabato?

E’ molto strano che Epic Games ancora non abbia deciso di annunciare l’evento di fine Stagione X. Ciò che è certo è che questo ci sarà e che si chiamerà “La Fine”. Pare che questo avrà come protagonista il lancio del razzo che abbiamo già visto in una delle Stagioni precedenti del gioco. Questa volta, però, il lancio sarà visto da un’altra prospettiva. I dataminer sono riusciti a scovare molti dettagli in merito al famoso avvenimento. Pare che nel corso di questo i giocatori verranno risucchiati dalla sfera di Sponde del Saccheggio e non potranno muoversi.

L’ipotesi più accreditata è che l’evento si terrà il prossimo sabato. A breve dovrebbero comparire i famosi countdown al di sopra di Magazzino Ammuffito e in tutte le Tv del gioco. Ovviamente, però, si tratta solamente di supposizioni. Per conferme ufficiali bisognerà aspettare ancora un po’.